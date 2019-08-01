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The Independent

August 1, 2019

Alameda County Fair Helps Many Community Programs

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Posted: Thursday, August 1, 2019 12:00 am

Alameda County Fair Helps Many Community Programs

The Alameda County Fair is dedicated to serving those in the Tri-Valley and beyond.

The fair worked with Ticket to Dream to offer free tickets to foster children. A total of 3,224 tickets were donated, allowing local children the chance to experience a joyful day at the Fair. The Foster Kids Clothing Drive, sponsored by Mattress Firm, received donations from 6,736 people.

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Posted in , , on Thursday, August 1, 2019 12:00 am.

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